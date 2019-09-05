 Латвийский PrivatBank сократил убыток в 2 раза

Об этом свидетельствует финансовый отчет банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время убытки группы PrivatBank за первые шесть месяцев этого года сократились к аналогичному периоду прошлого года в 3,3 раза – до 448 тыс. евро.

Активы банка на 30 июня 2019 года составили 190,246 млн евро, что на 4,2% или 8,4 млн евро меньше, чем в конце 2018 года.

Размер капитала и резервов банка по сравнению с концом 2018 года уменьшился на 0,5%, в конце июня составив 37,37 млн евро.

В группу входит сам PrivatBank, предприятие по недвижимости Amber Real и компания PrivatInvestment, а до 2018 года в ней была также компания PrivatConsulting.

По размеру активов PrivatBank в марте 2019 года занимал 13 место среди латвийских банков.

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Как сообщалось, в конце 2017 года национализированный "Приватбанк" заявлял компанию для поиска покупателей на принадлежащие ему 46,5% акций в латвийском AS PrivatBank, подготовки и сопровождения этой сделки.

Согласно опубликованному в апреле 2016 года финансовому отчету латвийского PrivatBank, доля украинского "Приватбанка" в его капитале после проведенной эмиссии на 6 млн евро (до 86,35 млн евро) уменьшилась до 46,54% с 50,02%акционерного капитала. На тот момент PrivatBank занимал 9 место среди всех латвийских банков по размеру капитала и резервов.

Экс-акционеры "Приватбанка" Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, с которыми сейчас судится национализированный "Приватбанк" в Украине и Лондоне, в 2016 году сократили свою долю в PrivatBank с 9% до 8,37%. В документах латвийского банка они указаны как граждане Кипра.

Помимо них, акционерами PrivatBank на конец 2016 года были Concorde (Bermuda) Limited – 9,22686% (годом ранее - 8,5%), кипрские Wadless Holdings Limited и Unimain Holdings Limited – соответственно 5,67% (4,86%) и 5,29% (5,68%), Мордехай Корф и Уриэл Цви Лабер (оба - США) - 4,37% и 2,67% (доли за год не менялись), Chastely Investments Limited (Белиз) - 2,71% (2,53%) и Андреас Софоклеус (Andreas Sofocleous, Кипр) - 2,43%. Новым акционером латвийского банка с долей в 3,47% в минувшем году стала компания Danig Limited (Бермуды) - 3,47%.

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