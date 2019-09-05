 Суд разрешил задержать бывшего главу Нацкомиссии по тарифам по делу "Роттердам+"

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Суд дал разрешение на его задержание", – сказал Сытник.

Глава НАБУ пояснил, что когда речь идет о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании и отдельно – об аресте.

"На сегодняшний день есть решение суда, которым предоставлено разрешение на задержание", – уточнил Сытник.

Глава Бюро добавил, что по данным антикоррупционных органов Вовк находится за границей, и данное решение необходимо для запуска процедуры международного розыска.

Отвечая на вопрос о том, когда возможно решение суда об аресте, Сытник сказал: "Это зависит от суда".

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Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего главу Национальной комиссии по энергетике и тарифам (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка и замначальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

В частности, следствием установлено, что бывшие председатель и член НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору с другими чиновниками с целью получения неправомерной выгоды генерирующими компаниями тепловых электростанций разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, убытки от применения которого оцениваются в 18,87 млрд грн.

В то же время Вовк заявил, что не намерен возвращаться в Украину для допроса по делу "Роттердам+" из-за подозрений в необъективности украинской судебной и правоохранительной систем.

Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам+".

Формула была утверждена НКРЭКУ, которую возглавлял в то время Дмитрий Вовк.В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Сразу после введения формулы "Роттердам +" подорожали и еврооблигации ДТЭК Ахметова, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.

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