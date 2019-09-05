[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Энергетика, Коррупция
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Все про:НАБУ (698) арест (396) суд (1955) Вовк Дмитрий (109) Сытник (56) НКРЭКУ (711) Роттердам+ (83)

 Суд разрешил задержать бывшего главу Нацкомиссии по тарифам по делу "Роттердам+"

Соломенский районный суд Киева дал разрешение на задержание подозреваемого в деле "Роттердам+" бывшего руководителя Национальной комиссии государственного регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка.

Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Суд дал разрешение на его задержание", – сказал Сытник.

Глава НАБУ пояснил, что когда речь идет о международном розыске, то отдельно ставится вопрос о задержании и отдельно – об аресте.

"На сегодняшний день есть решение суда, которым предоставлено разрешение на задержание", – уточнил Сытник.

Глава Бюро добавил, что по данным антикоррупционных органов Вовк находится за границей, и данное решение необходимо для запуска процедуры международного розыска.

Отвечая на вопрос о том, когда возможно решение суда об аресте, Сытник сказал: "Это зависит от суда".

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Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего главу Национальной комиссии по энергетике и тарифам (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка и замначальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

В частности, следствием установлено, что бывшие председатель и член НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору с другими чиновниками с целью получения неправомерной выгоды генерирующими компаниями тепловых электростанций разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, убытки от применения которого оцениваются в 18,87 млрд грн.

В то же время Вовк заявил, что не намерен возвращаться в Украину для допроса по делу "Роттердам+" из-за подозрений в необъективности украинской судебной и правоохранительной систем.

Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам+".

Формула была утверждена НКРЭКУ, которую возглавлял в то время Дмитрий Вовк.В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Сразу после введения формулы "Роттердам +" подорожали и еврооблигации ДТЭК Ахметова, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146594
 
   
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По информации, обнародованной главным редактором интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрием Бутусовым, в ходе совещания у президента выяснилось, что самую низкую цену на импортный уголь определяет формула "Роттердам +" - 1740 грн / тонна, которая отменена с 1 июля этого года.
Расследование экономической обоснованности "Роттердам +" ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Зато угля с США, ЮАР и Колумбии значительно дороже - от 1800 грн / тонна. В свою очередь, согласно официальному сообщению государственной генерирующей компании "Центрэнерго", она запланировала приобрести 350 тыс тонн угля из Российской федерации по цене 1970 грн за тонну в компании-посредника "Нефть Форс".
По данным СМИ, компания "Нефть Форс" относится к неформальной группы "Приват" Игоря Коломойского.так за что вовка прессуют? кто-то может объяснить?
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Да Юра мощный эксперт во всём. Пусть лучше про бахматюка пишет! Там верняк инфа))) Суд разрешил задержать бывшего главу Нацкомиссии по тарифам по делу "Роттердам+" - Цензор.НЕТ 9544
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сам проверь:
цена на сегодня 58 долларов это цена фьючерса без доставки.
в гривнах это 1 465,28https://www.theice.com/products/243/API2-Rotterdam-Coal-Futures/data?marketId=661444
API2 Rotterdam Coal Futures

это открытые данные с биржи роттердама.
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Пришло время Димону с "волевым подбородком" бросаться под машину в Англии.....
Надо быть осторожнее за рулём пепины дурики кругом)))
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главное свыню со страны не выпустить
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а шо зеленский вроде бежать еще не думает.
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