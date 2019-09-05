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 Объем денежных переводов из-за границы вырос на 13%, – НБУ

По данным Национального банка, объемов переводов физических лиц в иностранной валюте из-за пределов Украины в январе-июле составил 106,3 млрд грн (в эквиваленте), что на 13,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Аналитики министерства отмечают, что рост переводов из-за рубежа остается одним из основных факторов, которые обеспечивают рост внутренней торговли в Украине.

Как сообщалось, ранее замглавы Национального банка (НБУ) Дмитрий Сологуб указывал рост поступлений от трудовых мигрантов в качестве одной из причин укрепления курса гривни в последние недели.

По данным Всемирного банка, Украина в 2018 году получила $14 миллиардов денежных переводов, что на 19% больше, чем в 2017 году.

По данным Нацбанка Украины, объем частных денежных переводов в Украину в 2018 году составил $10,89 млрд, что на 17,5% выше показателя за предыдущий год.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146582
 
 
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