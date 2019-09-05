 Антикоррупционный суд начал работу

Как передает БизнесЦензор, об этом объявила глава ВАКС Елена Танасевич.

"Сегодня 5 сентября 2019 года мы начинаем нашу деятельность… Суд готов к исполнению возложенных на него обязанностей", – сообщила глава ВАКС.

По словам Танасевич, на первом этапе для рассмотрения в ВАКС переданы 3 тысячи производств, в том числе 190 дел, которые расследовало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

В церемонии запуска работы суда взял участие президент Владимир Зеленский.

"Я вас приветствую с открытием работы Высшего антикоррупционного суда… Задание Высшего антикоррупционного суда очень простое – коррупционеры наказаны, государство, инвесторы – защищены", – сказал глава государства.

Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой Елену Танасевич.

Танасевич ранее с 2012 года работала судьей Печенежского районного суда Харьковской области.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3125782

Напомним, в начале апреля президент Петр Порошенко подписал указы о назначении 38 судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

Конкурс на эти должности в новом суде, который создается в рамках судебной реформы, длился в Украине со 2 августа 2018 года. В проходной рейтинг в Апелляционную палату ВАКС вошли 12 победителей конкурса, среди которых 50% - судьи и 50% - адвокаты и ученые. В рейтинг в первую инстанцию Высшего антикоррупционного суда вошли 27 победителей конкурса, 40% из них с опытом работы адвокатами и учеными, 60% - судьями.

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