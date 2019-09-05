 Швейцарская Syngentа купила украинскую аграрную IT-компанию

Как сообщается в пресс-релизе Syngentа, сделка завершена 2 сентября, ее финансовые условия не разглашаются, передает БизнесЦензор.

Cropio развивает одноименную платформу, которая обеспечивакт спутниковый мониторинг состояния посевов, ведение учета показателей и отслеживание оборудования и техники. Сейчас с помощью платформы Cropio клиенты компании управляют земельным банком, который составляет около 10 млн га. Услугами компании пользуются клиенты в 50 странах, основное их количество сконцентрировано в странах Восточной Европы.

"Это приобретение знаменует собой переломный момент в цифровой стратегии Syngenta в области сельского хозяйства. Cropio является ведущим игроком на восточноевропейском рынке цифрового сельскохозяйственных производства, а следовательно, Syngenta получает центр для агротехнологических инноваций в Европе, который будет помогать сельхозпроизводителям повышать устойчивость, производительность, эффективность и рентабельность", – прокомментировал сделку директор по информационным и цифровых технологий Syngenta Грег Мейерс.

Как отмечается в сообщении, благодаря этому приобретению Syngenta станет единственной аграрной компанией, которая будет иметь в своем арсенале ведущие платформы управления сельхозпроизводством на четырех ключевых агрорынках в мире: США с Land.db, Бразилия со Strider, Китай с Modern Agricultural Platform и отныне Восточная Европа с Cropio.

В совокупности цифровые инструменты Syngenta будут использоваться более чем 40 млн га посевных площадей по всему миру, до конца 2020 года компания планирует эту цифру удвоить.

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Cropio основана в 2011 году. Штаб-квартира компании находится на Кипре, в компании работает 35 сотрудников.

Syngenta является одним из мировых лидеров в сфере средств защиты растений и семеноводства. В компании работают 28 тыс. сотрудников более чем в 90 странах мира.

В июне 2017 года китайская государственная химическая компания ChemChina приобрела 94,7% акций Syngenta. Сделка ChemChina и Syngenta, как ожидается, приведет к созданию корпорации с капитализацией более $100 млрд и самым крупным в мире бизнесом в сфере сельскохозяйственных химикатов. Китайская компания имеет производственные, исследовательские и маркетинговые представительства в 150 странах и регионах мира.

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