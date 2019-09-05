 Россия изменит долговую политику из-за новых санкций США

Об этом глава департамента госдолга российского Минфина Константин Вышковский сообщил в интервью Reuters, передает БизнесЦензор.

"Последние решения практического характера американских коллег и запрет на участие американских финансовых институтов в наших первичных размещениях – это неблагоприятный фактор, который вне сомнения повлияет на наши действия", – сказал Вышковский.

"Очевидно, что это потребует некоторой корректировки заемной политики в плане выбора инструментов для размещения в других валютах, чем доллар. По всей видимости речь будет идти о смещении фокуса на Европу, на азиатских инвесторов", – добавил представитель российского Минфина.

Чиновник отметил, что Россия в любом случае не отказывается от выхода на внешние рынки, но пока оценивает последствия новых американских санкций.

"Основной вопрос, каким образом смогут и смогут ли вообще американские инвесторы продолжать приобретать наши бумаги", – сказал Вышковский.

Россия в текущем году дважды выходила на внешний рынок заимствований. В марте Россия разместила два транша евробондов – на $3 млрд и 750 млн евро, американские инвесторы купили 21% и 17,5% выпусков соответственно.

В июне Минфин доразместил два выпуска еврооблигаций на $1,5 и $1 млрд, из которых инвесторы из США приобрели 24% и 29%.

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Как сообщалось, в начале августа президент США Дональд Трамп одобрил второй раунд санкций против РФ за отравление российского двойного агента в Британии Сергея Скрипаля, которые вступили в силу неделю назад. Новые ограничения, в частности, включают запрет американским банкам покупать на первичном рынке суверенные российские облигации, номинированные в валюте.

Объявление о расширении санкций США привело к продажам ОФЗ и еврооблигаций, сообщал Центробанк РФ.

Ограничения не запрещают американским инвесторам покупать российские еврооблигации на вторичном рынке, но риск санкций может отпугнуть их от любого участия в суверенном долге РФ. Во время размещения еврооблигаций в долларах США так или иначе задействованы американские институты, как минимум в роли плательщиков для перевода средств.

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