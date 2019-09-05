 МВФ оценил объем спрятанных в офшорах средств в 8% мирового ВВП

Об этом заявил и.о. главы МВФ Дэвид Липтон в материале, посвященном теневой стороне мировой экономики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Глава Фонда отметил, что если снизить уровень коррупции в мире на треть, правительства могли бы дополнительно получить $1 триллион долларов.

Липтон также отметил, что коррупция вредит экономическому развитию. Так, среди стран с низким доходом часть бюджета, которая идет на образование и здравоохранение на треть меньше там, где больше коррупция. Соответственно, эффективность государственных социальных расходов в таких странах уменьшается.

Читайте также: На мировой рынок в поддельных слитках попало "грязное" золото, – Reuters

Руководитель Фонда назвал новыми вызовами для правоохранителей и правительств в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма злоупотребления в сфере криптовалют, цифровых финансовых технологий и киберпреступности. Липтон приводит пример так называемой "темной сети", где происходит торговля украденными документами удостоверения личности, оружием и наркотиками.

В МВФ отметили, что эффективным методом борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма является неуклонное внедрение соответствующей экономической политики и соблюдения верховенства права.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram