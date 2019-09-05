 Кабмин утвердил переход на электронный обмен документами

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмирий Дубилет, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам чиновника, изменения должны заработать уже с 1 октября, до того момента государственные органы должны провести соответствующие организационные настройки в системе обмена документами.

"С 1 октября обмен документами будет происходить полностью в электронной форме. Это сократит время на доставку и обработку корреспонденции, которая будет приходить через цифровые сервисы, а не доставляться курьерами. Это первый шаг к полноценной цифровизации всего документооборота", – отметил министр.

Как сообщалось, ранее Дубилет пояснял, что речь пока что идет только об отказе от бумажного документообмена между государственными органами с помощью уже существующей инфраструктуры, поскольку на полный перевод документооборота в электронный формат потребуется до 2 лет.

"Документообмен – это обмен документами между органами. Документооборот – это процессы согласования документов внутри госорганов. Пока что речь только о документообмене. А полная диджитализация документооборота – это задача на ближайшие 1-2 года", – пояснял министр.

Дубилет также отмечал, что существует ряд документов, которые пока нельзя перевести в электронный формат.

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