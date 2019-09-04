 В Киеве с 1 ноября не будут продаваться бумажные билеты для наземного транспорта

Об этом журналистам сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров, комментируя состояние и этапы внедрения единого электронного билета в Киеве, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"В наших планах с 1 ноября в наземном общественном транспорте - мы отказываемся полностью от бумажных билетов, то есть билетов. Только электронный билет будет или карточка киевлянина для льготников. В подземном транспорте все станции метрополитена будут принимать электронную карту, и все станции будут продавать только электронные карточки. С 1 ноября в подземном транспорте еще будут пользоваться зелеными карточками и жетонами, но они будут постепенно выводиться. То есть с 1 ноября мы планируем дать возможность пассажирам полностью воспользоваться е-билетом", - сказал Назаров.

По его данным, на оборудование наземного транспорта для внедрения электронного билета потрачено около 360 млн грн, в Киевском метрополитене на переоборудование было потрачено около 5 млн грн, а на закупку программно-технических комплексов (терминалов) потратили 60 млн грн.

Назаров сообщил, что сейчас ведутся переговоры с частными перевозчиками, которые работают на маршрутах столицы, относительно их приобщения к проекту электронного билета.

"Сейчас два частных перевозчика присоединились. Мы тестируем шесть маршрутов", - сообщил Назаров и отметил, что после тестирования перевозчики будут принимать решение, как им переходить на электронный билет.

Также Назаров сообщил, что кондукторов в наземном транспорте с 1 ноября не будет, поскольку не будет бумажных билетов.

По словам Назарова, кондукторов перепрофилируют на контролеров, которые будут проверять оплату проезда с помощью специальных устройств.

Кроме того, Назаров добавил, что с 1 ноября предполагается, что киевляне смогут платить за проезд в наземном транспорте с помощью обычной банковской карточки. На сегодня банковская карта тестируется в системе.

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