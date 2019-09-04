 Porsche презентовала свой первый спортивный электромобиль. ФОТО

Об этом сообщают ЭлектроВести, передает БизнесЦензор.

Первыми моделями новой серии являются Taycan Turbo S и Taycan Turbo. Они находятся на передовом рубеже электромобильности Porsche. Это самые мощные серийные модели среди всех автомобилей производителя спорткаров. Менее мощные варианты этих полноприводных автомобилей будут выпущены позже в этом году. Первой модификацией станет Taycan Cross Turismo, который выйдет в конце следующего года. К 2022 году Porsche планирует инвестировать более 6 млрд евро в электромобильность.

Флагманская версия Porsche Taycan Turbo S может производить до 560 кВт (761 л.с.) мощности в сочетании с функцией Launch Control, в то время как Porsche Taycan Turbo может производить до 500 кВт (680 л.с.). Модель Taycan Turbo S разгоняется от 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды, в то время как Taycan Turbo разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды. Запас хода Porsche Taycan Turbo S составляет до 412 км, а Porsche Taycan Turbo – до 450 км (в соответствии с WLTP). Максимальная скорость обоих полноприводных моделей составляет 260 км/ч.

Porsche Taycan – это первый серийный автомобиль с напряжением бортовой сети в 800 В вместо обычных 400 В, как во всех других электрокарах. Для водителей Porsche Taycan это станет преимуществом на дороге: зарядить аккумулятор от сети зарядок высокой мощности с постоянным током можно будет за чуть более чем 5 минут, а диапазон хода составит до 100 км (в соответствии с WLTP). Время зарядки аккумулятора от 5% до 80% составляет 22,5 минуты в идеальных условиях, а максимальный уровень расхода энергии на подзарядку составляет 270 кВт. Общая емкость аккумуляторной батареи Plus составляет 93,4 кВт. Водители Porsche Taycan смогут удобно заряжать свои автомобили дома переменным током мощностью до 11 кВт.

Центральный 10,9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и дополнительный дисплей для пассажира объединены в единую панель, которая без подсветки выглядит частью интерьера. Для новой модели Taycan дизайн всех пользовательских интерфейсов был обновлен. Количество традиционных средст управления, таких как выключатели и кнопки, было значительно сокращено. Теперь управление стало разумным и интуитивным: сенсорное управление и голосовые команды, которые можно давать после фразы: "Эй, Porsche". Впервые в модели Porsche Taycan не будет полностью кожаного салона. Все детали интерьера, изготовленные из инновационных переработанных материалов, только подчеркивают эко-концепцию электрического спорткара.

Дополнительное пространство для ног пассажиров заднего сиденья на самом деле является нишей в батарее, установленной в полу. Это пространство гарантирует комфортное размещение пассажиров сзади и также обеспечивает низкий клиренс автомобиля, типичный для спорткаров. Доступны два багажных отделения: ёмкость переднего багажного отделения составляет 81 литр, а заднего – 336 литров.

Porsche Taycan Turbo S и Porsche Taycan Turbo имеют по два эффективных электрических двигателя, которые находятся как на передних, так и на задних осях. Поэтому обе модели являются полноприводными. И диапазон хода, и постоянная мощность привода выигрывают от высокой эффективности синхронных двигателей. Каждый приводной модуль состоит из электрического двигателя, трансмиссии и импульсного инвертора. Плотность мощности этих модулей (кВт/литр пространства) является самой высокой среди всех электрических цифровых установок, которые доступны сегодня на рынке. Двухступенчатая коробка передач, установленная на заднюю ось, является инновационной разработкой Porsche. Первая передача Porsche Taycan обеспечивает ещё большее ускорения при старте с места, а вторая передача с длинным передаточным отношением обеспечивает высокую эффективность и одинаково высокие запасы мощности, даже на очень высоких скоростях.

Porsche использует центрально-сетевые системы контроля шасси в Porsche Taycan. Интегрированная 4D система контроля шасси анализирует и синхронизирует все системы шасси в режиме реального времени. Инновационные системы шасси включают адаптивную пневматическую подвеску с трехкамерной технологией, включая электронную систему управления жесткостью подвески PASM, а также систему регулирования ходовой части Sport (PDCC Sport) и систему векторизации крутящего момента (PTV Plus). Полноприводный автомобиль с двумя электрическими двигателями и системой рекуперации энергии является уникальным.

Потенциальная мощность рекуперации до 265 кВт значительно выше, чем у конкурентов. Испытания показали, что примерно 90% ежедневного торможения выполняются только электрическими двигателями, без срабатывания гидравлических колесных тормозов.

Различные профили режимов управления следуют философии, которую имеют другие модели Porsche. Они дают возможность удобного использования всех функций полностью электрического автомобиля. Доступны четыре режима: "Range", "Normal", "Sport" и "Sport Plus". Кроме того, некоторые системы можно настраивать индивидуально.

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