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 Объем реализованной в Украине промпродукции за полгода вырос на 5,2%, – Госстат

В Украине в январе-июле 2019 года реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 1484,946 млрд грн, что на 5,2% больше, чем в январе-июле 2018 года (1411,299 млрд грн), в том числе за пределы страны – на 406,371 млрд грн

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года индекс оборота реализованной добывающей и перерабатывающей промышленности вырос на 4,4% к июню 2019 года – на 0,6%. При этом реализация продукции добывающей промышленности в июле 2019 года по сравнению с июлем 2018 года возросла на 15,2% (к июню 2019 года – на 8,1%), в перерабатывающей промышленности – на 2% (к июню-2019 – снижение на 1,1%).

В общем объеме реализации промпродукции за семь месяцев 2019 года наибольший удельный вес приходился на перерабатывающую промышленность (63,4%), поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (18,6%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (16,9%), добывающую промышленность и разработку карьеров (16,8%).

Как сообщалось, в 2018 году реализована промышленная продукция (товары, услуги) на 2 трлн 508,6 млрд грн, что на 16,5% больше, чем в 2017 году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146483
 
 
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