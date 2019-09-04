 Фонд энергоэффективности планирует профинансовать 16 тысяч проектов для ОСМД

Об этом сообщила директор Директората энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша программа "Энергодом" начала свою работу с 3 сентября. Мы приступаем к фазе реализации проектов. Мы планируем, что до 2023 года будет реализовано почти 9 тыс. проектов, а до 2025 года – более 16 тыс. проектов", – сказала Головатюк-Унгуряну.

По ее словам, к концу 2025 года экономия газа вследствие энергомодернизации составит 1,5 млрд кубометров.

Министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак сообщила, что энергомодернизация позволит сократить уровень потребления тепловой энергии для пакета "легкий" на 20%, для пакета "комплексный" – 60%.

Кроме того, на сегодняшний день сертификацию прошли 720 энергоаудиторов, а в течение следующих двух лет их число должно вырасти до 5 тыс., считает вице-премьер-министр, министр регионального развития в 2014-2019 годах Геннадий Зубко.

Как сообщалось, в июле-2019 Фонд энергоэффективности заключил соглашение с Международной финансовой корпорацией (IFC), в рамках которого партнеры в течение четырех лет выделят $235 млн в виде грантов и кредитов для энергоэффективной модернизации 6 тыс. ОСМД.

Помимо средств Фонда, программу будет финансировать трастовый фонд в размере 100 млн евро, управляемый IFC, ЕС и правительством Германии.

В госбюджете Украины на 2019 год предусмотрено 1,6 млрд грн в уставный капитал Фондаэнергоэффективности.

В начале этого года совместно была утверждена грантовая политика Фонда энергоэффективности. Она предусматривает, что рекомендуемый размер гранта составит: для пакета А ("легкий") – 40%, для пакета Б ("комплексный") – 50%, а также дополнительно "плюс" 20% для первых 300 ОСМД.

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