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 Минздав создаст единый информационный хаб с комитетом Радуцкого

Министерство здравоохранения и профильный комитет Верховной Рады создадут единый информационный хаб для информирования о ходе трансформации системы здравоохранения.

Об этом сообщил советник министра здравоохранения Зоряны Скалецкой Дмитрий Раимов на пресс-конференции 4 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент дал два года на имплементацию реформы. Этот информационный хаб будет содержать всю информацию относительно реформы", - сказал Раимов.

Раимов заверил, что этот хаб будет работать в режиме 24х7 и предоставлять журналистам всю необходимую информацию о ходе реформы.

Дмитрий Раимов - киевский политтехнолог.

Как сообщалось, парламентский Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования возглавляет нардеп от "Слуги народа", бывший владелец клиники "Борис" Михаил Радуцкий, а на должность министра здравоохранения была назначена Зоряна Скалецкая (Черненко).

Перед назначением новой главы Минздрава Радуцкий в личной переписке в сессионном зале Рады назвал Черненко "своим человеком". После публикации новости о данной переписке на Цензоре Радуцкий задумался о том, чтобы попробовать снять новость, но его от этого отговорил собеседник.

Сама Скалецкая отрицает близкое знакомство с Радуцким.

При этом глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявлял, что назначение Скалецкой носит временный характер и через несколько месяцев ее сменит Радуцкий.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146470
 
 
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