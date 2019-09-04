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Все про:Киев (2120) рейтинг (554)

 Киев вошел в пятерку мировых городов по темпам повышения комфортности жизни

Британский журнал The Economist подготовил ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира.

Первое место в этом году заняла Вена, которая набрала 99,1 балла и обошла возглавлявший рейтинг на протяжении семи лет австралийский Мельбурн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Третью строчку занял Сидней, которые потеснил японскую Осаку. Пятое место занял канадский Калгари.

В топ-10 также вошли Ванкувер, Торонто, Токио, Копенгаген и Аделаида.

Киев вошел в пятерку мировых городов по темпам повышения комфортности жизни 01

При этом Киев, Москва, Белград, Ханой вошли в список городов, где больше всего улучшились показатели комфортности жизни за последние пять лет. Согласно рейтингу, Киеву вырос на 5,2 балла, до 117 места. Годом ранее столица Украины заняла 118 место в рейтинге.

Киев вошел в пятерку мировых городов по темпам повышения комфортности жизни 02

Последнее место в рейтинге занял Дамаск (Сирия), перед ним разместились Лагос (Нигерия) и Дакка (Бангладеш).

Рейтинг составило аналитическое подразделение The Economist, занимающееся подготовкой отчетов и рейтингов, Economist Intelligence Unit. Авторы рейтинга оценивают 140 городов мир по пяти основным критериям: стабильность, окружающая среда, здравоохранение, инфраструктура и образование. При этом климатические условия, а также стоимость жизни, не принимаются во внимание.

Стабильность и окружающая среда считаются самыми важными категориями. Максимальная оценка по каждой из них – 25 баллов. На здравоохранение и инфраструктуру приходится по 20, а на образование – 10 баллов. Максимальная сумма по всем критериям равна 100 баллам.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146459
 
 
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