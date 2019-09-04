[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.05 27.41
 Социальная политика
  90  0
Все про:рейтинг (554) города (20)

 Вена снова признана лучшим городом для жизни

Столица Австрии Вена во второй год подряд названа наилучшим городом для жизни в мире.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Economist Intelligence Unit (EUI) - аналитическим подразделением журнала The Economist, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мельбурн, занимавший первую строчку в течение семи лет до 2018 года, сохранил второе место, на третьей строчке расположился Сидней. В первую десятку вошли Осака, Калгари, Ванкувер и Торонто, а также Токио, Копенгаген и Аделаида (Австралия). Отмечается, что состав первой десятки не претерпел изменений по сравнению с прошлым годом.

В топ-25 фигурируют такие европейские города, как Хельсинки, Амстердам, Гамбург, Берлин и Люксембург.

Наилучшим для жизни американским городом оказался Гонолулу (штат Гавайи) - он занял 22 строчку. Атланта, Питтсбург, Сиэтл и Вашингтон вошли в 40 лучших городов для жизни.

Наихудшие изменения за пять лет зафиксированы в Детройте, Асунсьоне (Парагвай), Тунисе, Каракасе и Триполи.

Самыми худшими городами для жизни признаны Дамаск, Лагос (Нигерия), Дакка (Бангладеш), Триполи и Карачи (Пакистан).

Привлекательность того или иного города оценивают по таким параметрам, как социальная стабильность, инфраструктура, образование, здравоохранение, культура и экология. Всего рейтинг учитывает 30 критериев.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146450
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиСоциальная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Зеленский Кабмин Киев Нацполиция Россия СБУ увольнение
 
 
 
 
 
 вверх