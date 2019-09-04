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 На админгранице с аннексированным Крымом снизился пассажиропоток, – Госпогранслужба

В августе 2019 года на админгранице с временно оккупированным Крымом в обоих направлениях сотрудники Госпогранслужбы оформили 362 тыс. граждан и 53 тыс. транспортных средств.

Об этом говорится в сообщении Госпогрансулжбы, передает БизнесЦензор.

При этом в направлении аннексированного полуострова следовало 172 тыс. человек, а 190 тыс. направлялись на материковую часть Украины.

По сравнению с августом прошлого года пограничники фиксируют уменьшение на более чем 16 тыс. по количеству оформленных граждан на админгранице и уменьшение на 4600 по количеству оформления транспортных средств.

Тенденция уменьшения пассажиропотока прослеживается в течение всего текущего года. 

Так, за восемь месяцев этого года пограничники оформили в обоих направлениях 1,722 млн человек, что на 23 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также на 8100 уменьшилось и количество оформленных транспортных средств.

"Несмотря на фейковые заявления оккупационных СМИ о массовом наплыве туристов из материковой части Украины, отметим, что подавляющее большинство граждан пересекает админграницу с целью посещения родственников, решения своих бытовых вопросов, а также для оформления документов на подконтрольной украинской власти территории, после чего возвращаются в обратных направлениях", - отметили в Госпогранслужбе.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146446
 
 
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