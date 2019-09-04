 Facebook представила функцию распознавания лиц по чужим фото

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Когда пользователь включит эту функцию, то Facebook сможет распознавать его лица на фотографиях с других аккаунтов и уведомлять пользователя об этом. Facebook утверждает, что не будет передавать информацию третьим лицам или продавать свою технологию.

С 2017 года эта возможность была активирована у части аудитории, теперь ее могут включить все. Так, пользователь, чье изображение было загружено, мог отметить себя, отказаться от предложения или указать, что он отсутствует на снимке. Уведомления о загрузке фотографий работали в большинстве стран, кроме Канады и Евросоюза, в которых регулируется сфера распознавания лиц.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram