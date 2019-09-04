 Застройщик скандального дома-монстра на Подоле возобновил строительные работы

Об этом сообщила директор компании-застройщика Дора Патели, передает БизнесЦензор со ссылкой на Хмарочос.

"Да, мы возобновили строительные работы в этом доме, потому что планируем сдать его в ближайшее время. Около 200 семей уже пять лет ждут, чтобы заехать в свое жилье", – сообщила глава компании.

Отвечая на вопрос о процессе, который продолжается с 2014 года, застройщица заверила, что с документами все в порядке, поэтому компания решила возобновить строительные работы.

В частности, в здание уже привезли лифты, а строители на крыше проводят сварочные работы по установке оборудования для станции автономного отопления, которая должна работать в доме.

По словам строителей, в доме уже идут отделочные работы.

Читайте также: Тесть Насирова готовит строительство незаконной высотки возле центрального вокзала. ФОТО

Как сообщалось, в апреле Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и отменил решение Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ по объекту на ул. Нижний Вал, 27-29 в Подольском районе Киева.

Согласно материалам суда, инспекция ГАСК в Киеве 28 ноября 2012 года выдала ООО "Патели Лизинг" разрешение на выполнение строительных работ по строительству жилищно-офисного комплекса на ул. Нижний Вал, 27-29. Это разрешение было выдано на основании проекта, согласно которому количество надземных этажей составляло 8.

В дальнейшем Госархстройинспекция Украины 4 июня 2013 года зарегистрировала изменение данных в выданном разрешении в части корректировки проектной документации, согласно которой уже было запроектировано строительство 12-этажного жилого дома.

После проведения проверки объекта 12 января 2018 года ГАСК аннулировала разрешение на выполнение строительных работ.

После этого в суд обратились ОК "Наш дом Подол" и ООО "Патели Лизинг". Суд удовлетворил требования последнего и отменил решение ГАСК Украины об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ. В то же время суд обязал Госархстройинспекцию внести данные об этом разрешение в единый реестр документов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram