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 Власти Киева закроют Пейзажную аллею на реконструкцию

Власти Киева планируют начать реконструкцию Пейзажной аллеи в 2020 году.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В следующем году планируем начать реконструкцию Пейзажной аллеи. Вскоре завершим работу над проектом и передадим на экспертизу", – сообщил Давтян.

"В частности, будут запроектированы площадки для осмотра уникальных панорам Подола и Днепра с высоты древнего Верхнего города. Кроме этого, Пейзажная аллея получит художественное освещение, новые посадочные места для отдыха, велопарковки, детский игровой ландшафт, спортплощадку, также будет оборудован новый сквер", – уточнил заместитель главы КГГА.

При этом пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Юрий Маслак заверил, что представленные эскизы не являются окончательным проектом, деревья на Пейзажной аллее уничтожать не будут, а уличные скульптуры авторства Константина Скритуцкого после реконструкции останутся на месте.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146428
 
 
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