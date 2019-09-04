 СБУ предложит свое видение возможной ликвидации экономического подразделения и управления "К"

Об этом рассказали Интерфакс-Украина в пресс-центре спецслужбы, передает БизнесЦензор.

"У нас нет права законодательной инициативы, поэтому мы разрабатываем предложения, а потом передаем их на рассмотрение в СНБО. Подготовленный законопроект, предполагающий внесение изменений в закон об СБУ в части трансформации департамента экономики спецслужбы и управления "К" подавать в парламент будет президент", - сказано в сообщении.

При этом в СБУ отметили, что ДКЗЭ уже более года переориентирован на работу по защите критической инфраструктуры страны и, соответственно, подразделение не осуществляет "контроль" над бизнесом.

Как сообщалось, ранее в среду премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что СБУ необходимо ликвидировать департамент, который занимается противодействием экономическим преступлениям.

"УБЭП уже ушло в прошлое. Это еще не завершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, указывающие на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же, как минимум – на уровне тех практик, которые существуют сейчас", – заявил Гончарук. на встрече правительства с экспортной IТ-индустрией.

Напомним, Кабинет министров на заседании в понедельник, 2 сентября, решил ликвидировать Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины (также известный как УБЭП).

Перед этим президент Владимир Зеленский поручил до 1 октября принять Закон о создании Службы финансовых расследований (СФР), которая должна заменить все подразделения силовых органов, которые сейчас занимаются расследованиями в экономической сфере.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк сообщал, что на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен законопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР), разработанный Министерством финансов в 2016 году.

Тогда этот законопроект критиковал министр внутренних дел Арсен Аваков, который выступил против подчинения Службы финансовых расследований Министерству финансов.

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