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 Фискальная служба завершит аудит "Нафтогаза" в октябре

Офис крупных налогоплательщиков намерен завершить аудит НАК "Нафтогаз Украины" в начале октября.

Об этом сообщил глава Офиса Евгений Бамбизов в ходе встречи с журналистами 4 сентября. передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проверку "Нафтогаза" закончим в сентябре-начале октября", – сказал Бамбизов.

В то же время он отметил, что вряд ли результаты проверки могут повлиять на процесс анбандлинга.

"Кроме того, любая реорганизация предприятия с точки зрения Налогового кодекса – это основание для проведения аудита. Мы нашим аудитом не охватываем 2019 год. В случае принятия решения о реорганизации этого предприятия будет принято соответствующее решение о проведении аудита и ревизии всей деятельности предприятия до момента реорганизации", – отметил Бамбизов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146423
 
 
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