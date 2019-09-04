 Фискальная служба завершит аудит "Нафтогаза" в октябре

Об этом сообщил глава Офиса Евгений Бамбизов в ходе встречи с журналистами 4 сентября. передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проверку "Нафтогаза" закончим в сентябре-начале октября", – сказал Бамбизов.

В то же время он отметил, что вряд ли результаты проверки могут повлиять на процесс анбандлинга.

"Кроме того, любая реорганизация предприятия с точки зрения Налогового кодекса – это основание для проведения аудита. Мы нашим аудитом не охватываем 2019 год. В случае принятия решения о реорганизации этого предприятия будет принято соответствующее решение о проведении аудита и ревизии всей деятельности предприятия до момента реорганизации", – отметил Бамбизов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram