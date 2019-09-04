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Все про:Кабмин (3358) Минюст (298) рейдерство (63)

 Кабмин разрешил подавать жалобы на рейдеров через интернет

Кабинет министров на заседании в среду, 4 сентября, принял решение, которое призвано усилить противодействие рейдерству в сфере государственной регистрации.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Мы превращаем комиссию по рассмотрению жалоб в сфере регистрации в эффективный инструмент борьбы с рейдерством. Во-первых, жалобу в комиссию можно будет подать онлайн, это проще и уменьшит количество ошибок при подаче. Второе, все выводы комиссии будут публиковаться онлайн немедленно после подписания такого вывода, это обеспечит единую практику рассмотрения для всех и прозрачность", – сообщил министр.

"И третье, еще главнее, меняем принципы работы, чтобы к работе комиссии смогли приобщиться не чиновники – высококвалифицированные и высокооплачиваемые юристы из частного сектора", – добавил глава Минюста.

Напомним, ранее Денис Малюська заявлял, что на ближайшем заседании Кабмина будут приняты первоочередные решения по борьбе с рейдерством.

"Рейдерство заключается в использовании трех дырок – дырки в законодательстве, второе – в программном обеспечении, которое использует государство, третье – это человеческий фактор, госчиновники, получают не очень высокие зарплаты и распоряжаются значительными активами. Эти три дырки – мы уже с ними работаем", – заявлял министр.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности Дениса Малюськи – на должность министра юстиции.

Подробнее о каждом из новых министров правительства читайте в материале БизнесЦензор: Хто очолив новий Кабінет міністрів

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146417
 
 
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