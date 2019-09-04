 Минрегион увеличил максимальное расстояние между новыми станциями метро до 3 километров

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Чтобы соответствовать современным потребностям жителей мегаполиса, транспортная инфраструктура должна быть удобная и комфортная. Именно поэтому министерством было принято решение об увеличении максимального расстояния между станциями метро с 2 до 3 км, в то время как минимальное расстояние осталось неизменный – 900 м", – рассказал Парцхаладзе.

Он убежден, что данное нововведение даст возможность более оптимально организовывать маршруты общественного транспорта, связывая его с важными пересадочными узлами, что позволит всем людям использовать преимущества общественного транспорта и уменьшить пробки на дорогах.

Согласно новым ГСН, расстояние между станциями должно быть не менее 900 м и не более 3 км. При этом, если расстояние составляет более 2 км, необходимо предусматривать аварийный выход на поверхность, оборудованный тамбур-шлюзом с подпором воздуха не менее 20 Па. А в случае невозможности организации аварийного выхода наружу необходимо предусматривать эвакуационные выходы, расположенные в средней трети между этими станциями.

Расстояние между станциями считается от платформы до платформы.

Парцхаладзе отмечает, что все линии метрополитена, в том числе отдельные станции, должны проектироваться только на основе действующих генеральных планов и детальных планов территории, обязательно учитывая генеральные комплексные транспортные схемы города, существующую сеть метрополитена и инженерно-транспортную инфраструктуру. Направление линий метро, места расположения станций и пересадочных узлов между ними определяются на стадии разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) и учитывают перспективную пропускную способность линий метро.

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