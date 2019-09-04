 Госгеонедр выручила от продажи спецразрешений через ProZorro 500 миллионов

Об этом сообщил глава Службы Олег Кирилюк во время встречи с участниками ENERGY CLUB, передает БизнесЦензор.

"Служба за 10 месяцев 2019 года провела шесть электронных аукционов, на которых было продано 26 участков недр в различных областях. 16 участков с залежами нефти и газа и 10 – с другими видами полезных ископаемых. Победителям аукционов мы уже выдали 22 спецразрешения. Относительно суммы поступлений от продажи недр через электронные аукционы, то Госгеонедр перечислила в государственную казну 500 млн грн", – отметил Кирилюк.

Отмечается также, что за прошедшие шесть лет на аукционах в формате торгов "с голоса" было продано 70 участков на сумму около 70 млн грн.

Кирилюк также подчеркнул, что в рамках временного экспериментального проекта электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами до 1 сентября 2019 года Служба успела объявить восемь электронных аукционов и подготовила 52 участка на продажу, из которых 34 участка – углеводороды.

В Госгеонедр рассказали, что на торги, которые состоялись в рамках проекта, выставлялось 38 участков, среди которых углеводородные – 26, рудные и нерудные – 11. Из-за отсутствия участников не состоялся аукцион по 12 участках, из которых 10 участков – углеводородные.

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Согласно постановлению №848, реализация экспериментального проекта по проведению электронных торгов осуществляется с 24 октября 2018 года до 1 декабря 2019 года. По результатам реализации Госгеонедр подала до 1 ментября 2019 года предложения относительно целесообразности дальнейшего проведения аукционов по продаже спецразрешений на пользование недрами путем электронных торгов.

Госгеонедр в начале 2019 года заявляла, что в ее планах подготовить 30 нефтегазовых участков на продажу через электронную систему торгов.

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