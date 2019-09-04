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 Садоводы и собственники виноградников получат 110 миллионов компенсации из бюджета

По состоянию на 3 сентября сельхозпроизводителями освоено уже 114,16 млн грн из предусмотренных на весь год 119,8 млн грн компенсации из госбюджета за приобретение посадочного материала плодово-ягодных культур и винограда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

"Средства были перечислены на счета областных департаментов агропромышленного развития для выплаты сельхозпроизводителям", – отмечается в сообщении.

В частности, наибольшие суммы компенсации начислены 17-ти сельхозпроизводителям Киевской области (31,01 млн грн), 12-ти сельхозпроизводителям Закарпатской области (19,24 млн грн), 6-ти сельхозпроизводителям Одесской области (16,5 млн грн), 4-м сельхозпроизводителям Херсонской области (6,41 млн грн), 3-м сельхозпроизводителям Донецкой области (6,05 млн гнн).

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Напомним, законом "О государственном бюджете на 2019" Минагрополитики предусмотрены расходы общего фонда в сумме 400 млн грн по бюджетной программе 2801350 "Государственная поддержка развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников и надзор за ними".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146410
 
 
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