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 Представителем Кабмина в парламенте назначена экс-мэр Рава-Руской (обновлено)

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук будет назначена постоянным представителем Кабинета министров в парламенте.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания правительства на среду, 4 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На брифинге по итогам заседания Кабмина в среду премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил назначение Верещук.

"Назначили народного депутата, которая будет представлять правительство в парламенте.. сейчас мы под нее создадим команду, которая будет обеспечивать взаимодействие правительства и парламента", – сказал премьер.

Верещук в 2010-2015 годах занимала должность мэр города Рава-Русская Львовской области, президент Международного центра Балтийско-Черноморских исследований и консенсусных практик.

На выборах в Верховную Раду баллотировалась по списку партии "Слуга народа" под №29. В настоящее время является членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146401
 
 
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