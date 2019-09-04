 Фискальная служба начислила 645 миллионов налогов сети "Фокстрот"

Об этом на встрече с журналистами сообщил начальник Офиса Евгений Бамбизов, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

По словам чиновника, ритейлер занижал базу налогообложения, включая в стоимость товаров дополнительные услуги, которые не облагаются НДС, например страхование.

"Работали так по всей сети. Теперь Офис крупных налогоплательщиков планирует проверку других крупных ритейлеров", – сказал Бамбизов.

Торговая сеть "Фокстрот" на начало 2019 года насчитывала 162 магазина общей торговой площадью 153 тыс. кв. м в 90 областных и районных центрах Украины. Посещаемость магазинов в 2018 году составила 27,8 млн человек.

Группа компаний "Фокстрот" развивает бренды "Фокстрот", "Техношара", "Секунда", а также DEPO't Center и Fantasy Town (управление недвижимостью в ГК "Фокстрот"). Руководители ГК "Фокстрот" – Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.

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