 Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, консолидированная сеть "Привата", которая нарастила количество газовых модулей до 514 единиц, повысила цены в среднем на 8-13 копеек – до 11,59-11,66 грн/л.

Сеть ОККО подняла цены на 10 коп. – до 12,30 грн/л. На KLO газ подорожал также на 10 копеек – до 12,29 грн/л.

В сетях Shell, "БРСМ-Нафта", "Автотранс" и Mango автогаз подорожал на 1-13 коп./л.

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Розничные цены на автогаз начали расти во второй половине августа. Так, в период с 22 августа по 4 сентября средние цены выросли на 51 коп./л.

Оптовые цены с начала августа на ГНС выросли на 21% –, до 21 390 грн/т.

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