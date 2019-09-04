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Все про:законопроект (677) мобильная связь (342) Федоров Михаил (1)

 Партия Зеленского отозвала законопроект о блокировке "серых" мобильных телефонов

Авторы решили отозвать законопроект "об электронных коммуникациях", которым предлагалось обязать операторов предоставлять услуги связи на основе заключения договора с предоставлением абонентом личных данных, а также разрешить операторам мобильной связи блокировать "серым" мобильным терминалам доступ к своим сетям по IMEI-кодам.

Об этом сообщил соавтор законопроекта, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы этот закон будем полностью переделывать, учитывая последние европейские практики. По моей инициативе его отозвали", – заявил Федоров.

Напомним, ранее группа народных депутатов предложила Верховной Раде обязать операторов предоставлять услуги связи на основе заключения договора с предоставлением абонентом личных данных, а также разрешить операторам мобильной связи блокировать "серым" мобильным терминалам доступ к своим сетям.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №1083 от 29 августа 2019 года, обнародованному на сайте парламента, документ предлагает ключевые изменения в работу информационно-телекоммуникационного рынка Украины, в частности возобновление ведения национального реестра уникальных идентификаторов IMEI-кодов, и разрешает операторам связи блокировать телефон, IMEI-код которого не внесен в указанный реестр.

Также законопроект предусматривает заключение договора об обслуживании абонентов с предоставлением личных данных абонентов-физлиц.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146380
 
 
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