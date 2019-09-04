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Все про:Киев (2120) Киевпастранс (95) Кличко (241) Метрополитен (271) электронные билеты (63)

 Кличко поручил создать запасной вариант оплаты проезда на случай сбоев электронного билета

Внедряя систему электронного билета в общественном транспорте, город обязательно должен иметь резервный вариант работы на случай возможных сбоев программ и внешнего вмешательства в систему, иначе это может привести к масштабным сбоям в работе транспортной системы города.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время расширенного заседания коллегии КГГА, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Мэр напомнил, что ежедневно услугами столичного метрополитена пользуются более полутора миллионов пассажиров, а услугами КП "Киевпастранс" – более одного миллиона человек. Поэтому вопрос внедрения электронного билета является очень важным.

"Скажу сразу – процесс этот длительный. Начали мы его еще в апреле прошлого года. И система до сих пор тестируется. По результатам восьми месяцев опытной эксплуатации она показала стабильную работу", – отметил Кличко.

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Городской голова отметил, что на сегодня к системе подключили 100 процентов наземного транспорта – 1326 единиц подвижного состава. Адаптированы турникеты на станциях городской электрички и скоростного трамвая, ввели в эксплуатацию 100 комплектов устройств контроля. Также создан сайт transport.kyivcity.gov.ua и мобильное приложение KyivSmartCity.

"Хочу сразу сказать – система адаптирована к приему карточки киевлянина. Так что льготники не должны волноваться. Однако есть недостатки, которые немедленно нужно обратить внимание. До сих пор не решен вопрос финансирования изготовления электронного билета учащегося. Как и вопрос обеспечения студенческими билетами. Также остается актуальным утверждение алгоритма выдачи электронных билетов гражданам льготных категорий, которые не имеют и не могут получить муниципальные карточки", – отметил городской голова.

Мэр также поручил изучить вопрос совместимости системы электронного билета и системы, работающей с приложениями Google Pay и Apple Pay.

Как сообщалось, в конце августа Киевский метрополитен был вынужден возобновить продажу жетонов и пополнение карточек метро на тех станциях, где эти возможности уже были отключены, вследствие сбоя системы продажи Kyiv Smart Card.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146378
 
 
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