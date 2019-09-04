 Фискальная служба предъявила налоговые претензии к ArcelorMittal на 9 миллиардов

Об этом сообщил глава Офиса Евгений Бамбизов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодня завершен массивный аудит предприятия, мы определяем претензии в 9 млрд грн", – сказал Бамбизов.

По словам чиновника, основная сумма связана с уплатой рентной платы за использование недр, занижением арендной платы за землю.

Кроме этого, среди претензий Офиса – работа с предприятиями, которые имеют признаки фиктивных.

"Мы готовы передать эти материалы в правоохранительные органы… По данному вопросу мы активно сотрудничали со Службой безопасности Украины, они нам предоставляли информацию по рентной плате и налогу на землю, а мы уже анализировали ее и вышли на конечный результат", – добавил Бамбизов

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Как сообщалось, накануне СБУ вновь пришла на предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог" для осмотра объектов коксохимического производства. При этом сотрудники СБУ отказались допускать к участию в осмотре специалистов предприятия.

Осмотр проводился на основании постановления Бабушкинского районного суда Днепра от 13 августа 2019 года в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК Украины ("Экоцид").

Сотрудники Службы безопасности Украины 20 июля уже проводили обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог". Тогда была изьята докуменация по проекту строительства машины непрерывного литья заготовок №3, а реализация проекта была заблокирована.

Кроме того, глава СБУ Иван Баканов обвинил менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций собственника компании Лакшми Миттала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

Тогда после обысков СБУ руководство завода "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщило о проведенной встрече с Зеленским и переговорах с представителями Офиса президента, по итогам которых компания пообещала в ближайшие пять лет вложить в модернизацию предприятия более $1,8 млрд, что даст возможность сократить выбросы в атмосферу на 50–55%. Кроме того, предприятие подготовило план краткосрочных инициатив по снижению нагрузки на окружающую среду. После этого СБУ разблокирвоала проект "АрселорМиттал Кривой Рог", по которому проходили обыски.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

"ArcelorMittal Кривой Рог" – крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн (около 4,8 млрд по кусру на тот момент) при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

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