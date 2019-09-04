 Жители Винницкой области начали покупать газ на зиму по летней цене

В том числе более 200 клиентов оформили покупку газа в "Личном кабинете" на сайте 104.ua, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, с 23 августа жители приобрели уже около 180 тысяч кубометров газа по цене, зафиксированной на летнем уровне – 5 995,53 грн. за 1 тыс. куб. м. Такую возможность потребители газа Винницкой области получили впервые. 75% заявок на покупку газа оформлены онлайн.

"В акционной цене – 5 995,53 грн. за 1000 куб. м, не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона. Стоимость услуг по доставке газа, а также остаток предоплаченного газа по акции "Твоя энергонезависимость" будут указаны в ежемесячном счете за использованное топливо", – пояснил директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

В компании напомнили, что принять участие в акции может любой потребитель газа, у которого нет долгов за этот энергоноситель. Оформить и оплатить покупку можно онлайн – в "Личном кабинете" на сайте 104.ua, или в Центре обслуживания клиентов. Для оформления покупки в ЦОК нужно иметь при себе паспорт, идентификационный номер, актуальные показания счетчика газа, а также внести 100% оплату за купленный запас газа.

Максимальный объем закупки газа при этом ограничен на уровне 25 тыс. куб. м на одно домохозяйство. Гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него является НАК "Нафтогаз Украины".

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Напомним, акция "Твоя энергонезависимость" стартовала накануне Дня Независимости – 23 августа и продлится всего месяц – до 25 сентября. Средства, уплаченные после 25 сентября, под действие акции не подпадут и будут зачислены на общих основаниях.

"Клиенты могут рассчитать нужные им объемы на отопительный период самостоятельно или воспользоваться специальным калькулятором в "Личном кабинете". Для того, чтобы легче определится с необходимым резервом газа на зиму, специалисты "Винницягазгаз Сбыт" предоставляют клиентам информацию об их объемах потребления газа в прошлые отопительные периоды", – отмечается в сообщении.

Использовать газ, купленный в рамках акции "Твоя энергонезависимость", можно будет с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года. В этот период НАК "Нафтогаз Украины" будет поставлять участникам акции газ из резервных объемов по акционной цене. Размер экономии при этом будет зависеть от текущих цен.

Если купленный резерв газа будет потрачен до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях – по цене ПСО, которая будет действовать на то время. Потребители, которые до 1 апреля 2020 года не используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств.

При этом в случае снижения цены ниже акционной, продажа газа потребителям будет осуществляться по цене ПСО. В таком случае остаток средств потребитель сможет вернуть по заявлению или использовать в счет последующего потребления, по окончании отопительного периода.

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