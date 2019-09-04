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 "Авангард" ожидает улучшения финансовых показателей во второй половине года

Ситуация на мировых рынках куриного яйца в первом полугодии была крайне неблагоприятной для производителей, однако крупнейший украинский производитель яиц и продуктов из них, агрохолдинг "Авангард" (Avangardco IPL), существенно нарастил продажи, в том числе и экспорт, и планирует улучшить свои финансовые показатели во второй половине 2019 года.

Об этом владелец агрохолдинга Олег Бахматюк заявил в интервью Интерфакс-Украина, комментируя финансовый отчет компании за прошлое полугодие, передает БизнесЦензор.

По словам бизнесмена, как и другие производители куриных яиц, агрохолдинг ощутил на себе негативное влияние обвала цен на мировых рынках на куриные яйца, однако существенно нарастил производство, продажи и экспорт яиц и рассчитывает на улучшение финансовых показателей во втором полугодии. Этому будет способствовать сезонное улучшение ситуации на рынках и первые результаты реализации стратегии по восстановлению поголовья и наращиванию экспорта.

"В первом полугодии у нас изменилась стратегия продаж: "Авангард" активно выходит на рынки Гонконга, Сингапура, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, ряд стран Африки, что предусматривает высокую конкуренцию. Доля экспорта достигла 53%", – сказал Бахматюк, комментируя агентству результаты первого полугодия.

"Этот год является довольно жестким, так как "Авангард" перестраивает свою стратегию. Стараемся возобновить поголовье даже в условиях нуля поддержки со стороны государства. Надеемся, что во втором полугодии ситуация выровняется, и компания уйдет от убытков или сделает их минимальными", – подчеркнул владелец агрохолдинга.

Бахматюк уточнил, традиционно осенью улучшается ситуация на внутреннем рынке Украины, сезонность на котором выросла после потери Крыма, Донецка и Луганска.

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Владелец "Авангарда" отметил, что в этих условиях компания будет больше усилий прикладывать по продвижению своего качественного продукта на высокомаржинальные рынки, такие как страны ЕС, Корея, Япония, США, и тут также компания рассчитывает на поддержку со стороны государства. Так, на рынке Ирака компания столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны турецких производителей.

"К сожалению, в отличие от производителей из других стран, где посольства – это форпосты по продажам, мы не можем добиться, чтобы кто-то отстаивал интересы украинского производителя. В Ираке это происходит даже при наличии межгосударственного соглашения", – констатировал владелец "Авангарда".

В то же время бизнесмен сообщил, что компания рассчитывает в сентябре возобновить поставки яйца в Ирак.

Бахматюк добавил, что определенные надежды также связывает с формированием новой Верховной Рады и правительства, что может позволить ускорить законодательный процесс в части финансовой реструктуризации.

Напомним, "Авангард" – один из крупнейших мировых производителей куриных яиц и продуктов из них. В состав агрохолдинга входит 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 фабрик по выращиванию молодняка, 6 комбикормовых заводов, 3 склада длительного хранения яиц, завод по переработке яиц "Имперово Фудз", современные птицекомплексы "Авис" и "Чернобаевское "общей мощностью 3,5 млрд яиц в год и поголовьем в 10,5 млн кур-несушек – крупнейшим в Украине в 2018 году.

Владельцем агрохолдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.

Акции "Авангарда" в форме глобальных депозитарных расписок торгуются на Лондонской фондовой бирже с мая 2010 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146366
 
 
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Чому цей злочинець бахматюк - досі не арештований?"
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Бо нема доказів його злочинної діяльності
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Як це немає?!
Просто їх ніхто не шукав!
Далеко ходити не потрібно. Варто розпитати працівників (під протокол) як вони писали заяви заднім числом на отримання поворотної допомоги. Це коли бахматюк обанкротив "Фінансову Інфціативу" та переклав виплату зарплати працівникам свого "Укрлендфармінгу" за пів року наперед на Фонд гарантування вкладів.
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Oleg Chursin. Сидіти на дівані і нічого не виробляти - найкраща стратегія ?
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Руко-*пые за поребриком тоже не пальцем деланы, - сортир вместо балкона
"Авангард" ожидает улучшения финансовых показателей во второй половине года - Цензор.НЕТ 1775
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і дєйствітєльна шо там на палях страни как там абстаіт бітва за урожай "Авангард" ожидает улучшения финансовых показателей во второй половине года - Цензор.НЕТ 1838
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