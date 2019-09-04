 НАБУ проводит обыски в офисе международной IТ-компании SAP (обновлено)

Об этом руководитель офиса SAP в Украине Максим Матяш сообщил в ходе встречи правительства с экспортной IТ-индустрией, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера в нашем офисе прошел обыск НАБУ. Работа была заблокирована не на один день, а на очень длительный период", – сообщил Матяш.

Представитель компании обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой проконтролировать эту сферу работы силовиков.

В свою очередь, премьер предложил руководству SAP Ukraine подать краткую справку о происходившем, на которую отреагирует Кабмин.

Как уточняет Liga.Tech со ссылкой на источник, близкий к компании, следственные мероприятия НАБУ в киевском офисе компании SAP Ukraine на Деловой, 5 проходят второй день.

По словам собеседника издания, вчера утром (3 сентября) в офис прибыли люди в штатском. Сотрудникам выдали ноутбуки для удаленной работы и написали письмо, что не рекомендуют завтра приходить в офис.

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Компания SAP – один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений, помогает компаниям эффективнее управлять своим бизнесом. Решениями и сервисами SAP пользуются более 380 тысяч клиентов.

На украинский рынок компания SAP вышла в 1995 году. В Украине клиентами являются более 250 государственных организаций, а также предприятия различных отраслей.

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