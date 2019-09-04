 Новые требования к строительству автотрасс вступили в силу, – Минрегион

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Чиновник напомнил, что новыми нормами предусмотрено обязательное сужение крайних левых полос движения на крупнейших трассах (дорогах I категории) при новом строительстве – до 3,5 м вместо 3,75 м. Ожидается, что это будет способствовать повышению безопасности движения на новых скоростных трассах.

"В мире уже неоднократно доказана взаимосвязь между шириной полосы движения и аварийности на дорогах. По статистике, на более широких дорогах – 3,75 м и шире есть большая концентрация ДТП. Ведь вместо одной машины могут двигаться 2 и значительно более высокий риск аварий и столкновений. Поэтому мы внедрили европейскую практику сужения крайних левых полос на трассах. Так водители будут более внимательными за рулем и ДТП будет меньше", – отметил Парцхаладзе.

Кроме этого, установлена ​​новая ширина остановочной полосы движения на дорогах высших категорий (I-II категорий) – 3 м вместо 2,5 м. Также предусмотрены современные и более безопасные требования к проектированию горизонтальных и вертикальных кривых, которые позволяют проектировать горные и другие трассы на сложных ландшафтах с лучшей видимостью.

По расширению остановочной полосы, Парцхаладзе отметил, что ширина полосы в 2,5 м, которая была раньше, опасна, особенно для грузового транспорта, и только влечет дополнительные аварии на трассах. Поэтому было принято решение расширить ее до 3 м для повышения безопасности на дорогах.

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