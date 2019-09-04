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 Аграрный рынок
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Все про:мораторий (87) рынок земли (5)

 ОПРОС БизнесЦензор. Какой рынок земли вы хотите видеть?

БизнесЦензор запустил голосование о том, каким хотят видеть украинцы рынок земли сельскохозяйственного назначения и хотят ли видеть вообще?

Проголосовать и написать свое мнение в комментариях можно в публикации по этой ссылке.

Напомним, что сейчас новое правительство готовит земельную реформу. Закон об обороте земель с/х назначения и отмене моратория должны быть поданы в Верховную Раду до 1 октября 2019 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ориентировочная дата запуска земельной реформы запланирована на лето 2020 года.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146342
 
 
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Спонтаннные опросы проходили в последние годы на форуме ЦН под статьями на эту тему.
Например.

2016 год.
Тимошенко объявила о начале подготовки к референдуму о запрете продажи земли. ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/407920/timoshenko_obyavila_o_nachale_podgotovki_k_referendumu_o_zaprete_prodaji_zemli_video


"Батькивщина" начинает общенациональное движение за проведение всеукраинского референдума по запрету продажи сельскохозяйственной земли.
Об этом лидер партии Юлия Тимошенко заявила журналистам в Кропивницком после завершения "Форума аграриев Кировоградщины", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Политик отметила, что "вместе с аграриями мы приняли важное решение - мы поднимаем всеобщее общенациональное движение, которое будет направлено на то, что поставить ультиматум президенту, премьеру, правительству, парламенту немедленно изменить отношение к украинскому фермерству и аграриям от политики уничтожения на политику возрождения".

Сейчас ЮВТ почему-то молчит, хотя новой власти очень нравятся референдумы.
Будет референдум-опрос по этому очень серьезному вопросу?
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