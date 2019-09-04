 ОПРОС БизнесЦензор. Какой рынок земли вы хотите видеть?

Проголосовать и написать свое мнение в комментариях можно в публикации по этой ссылке.

Напомним, что сейчас новое правительство готовит земельную реформу. Закон об обороте земель с/х назначения и отмене моратория должны быть поданы в Верховную Раду до 1 октября 2019 года.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что ориентировочная дата запуска земельной реформы запланирована на лето 2020 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram