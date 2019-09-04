 "Днепропетровскгаз" получил 800 тысяч обращений потребителей с начала года

Как сообщает пресс-служба компании, чаще всего клиенты таким образом передавали счетчиков – более 562 тыс. раз, передает БизнесЦензор.

Кроме передачи показаний счетчика потребители также часто обращаются в контакт-центр для получения консультаций по квитанции, с начала года таких обращений было почти 90 тысяч, и по сверке лицевого счета – 63 тыс. Позвонив по телефону контакт-центра, потребители могут получить дистанционно ответ на любой вопрос.

"Используя дистанционные сервисы для решения газовых вопросов потребители могут существенно экономить собственное время. Для удобства наших клиентов кроме уже известного контакт-центра, "Личного кабинета" на сайте 104.ua и мобильного приложения 104 Mobile для Android, в этом году наша компания внедрила еще чат-бот 7104ua в мессенджере Viber и мобильное приложение 104 Mobile Light для пользователей iPhone", – рассказала и.о. начальника управления клиентского сервиса АО "Днепропетровскгаз" Ирина Федорянко.

В компании отмечают, что контакт-центр работает с 2015 года и является одним из ключевых каналов взаимодействия газораспределительной компании с потребителем. Пик обращений в контакт-центр приходится на начало месяца. Именно с 1 по 5 число жители звонят, чтобы передать показания счетчика.

Получить консультацию в контакт-центре "Днепропетровскгаза" можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефонам 056 78 70 104, 067 00 90 104. Операторы контакт-центра работают без перерывов.

Кроме того, для того чтобы самостоятельно контролировать состояние лицевого счета, размер начисленной субсидии, наличие долга или переплаты, передать показания счетчика в компании предлагают зарегистрировать "Личный кабинет" на сайте 104.ua.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Днепропетровскгаз" является распределение природного газа потребителям Днепропетровской области. На сегодняшний день уровень газификации региона составляет 89%. Природный газ получают более 600 тыс. семей и 2,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

Компания занимает второе место по распределению природного газа среди предприятий нефтегазовой отрасли Украины. Объемы распределения составляют около 1,7 млрд кубометров газа в год.

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