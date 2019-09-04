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Все про:СБУ (430) СФР (13) Департамент защиты экономики (1) Гончарук_Алексей (32)

 Гончарук призвал СБУ ликвидировать департамент экономических расследований

Служба безопасности Украины должна ликвидировать подразделение по борьбе с экономической преступностью.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на встрече правительства с экспортной IТ-индустрией, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"УБЭП уже ушло в прошлое. Это еще не завершенный процесс, но это уже первые сильные шаги, указывающие на то, что правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности Украины сделает так же, как минимум – на уровне тех практик, которые существуют сейчас", – заявил Гончарук.

Премьер добавил, что также ожидает активизации действий по защитите бизнеса от произвола силовиков.

"Мы ожидаем, что уже в этом месяце мы примем все необходимые законы, чтобы окончательно отвадить правоохранителей и силовиков от бизнеса и создать комфортные условия для развития", – подчеркнул Гончарук.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в понедельник, 2 сентября, решил ликвидировать Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины (также известный как УБЭП).

Перед этим президент Владимир Зеленский поручил до 1 октября принять Закон о создании Службы финансовых расследований (СФР), которая должна заменить все подразделения силовых органов, которые сейчас занимаются расследованиями в экономической сфере.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк сообщал, что на рассмотрение Верховной Рады будет вынесен законопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР), разработанный Министерством финансов в 2016 году.

Тогда этот законопроект критиковал министр внутренних дел Арсен Аваков, который выступил против подчинения Службы финансовых расследований Министерству финансов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146324
 
 
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