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 США ввели санкции против космического агентства Ирана

Госдепартамент США внес в санкционный список Иранское космическое агентство и два входящих в его состав научно-исследовательских института.

Санкции в отношении иранского агентства, занимающегося гражданской космонавтикой, введены из-за обвинения в участии в разработке баллистических ракет, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Под санциями также оказались Иранский центр космических исследований и Исследовательский институт астронавтики – оба этих центра подчиняются Иранскому космическому агентству.

Санкции ввели в соответствии с распоряжением №13382 – оно касается лиц и компании, участвующих в разработке оружия массового поражения и систем их доставки.

Как утверждают в Госдепе, технологии запуска космических ракетоносителей, разрабатываемые Иранским космическим агентством, практически идентичны технологии запуска баллистических ракет.

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"Наши сегодняшние действия демонстрируют недостатки Совместного комплексного плана действий, почему США были правы, прекратив свое участие в нем, а также важность заключения соглашения, которое не позволит Ирану развивать ракетные программы, которые могут быть использованы для систем доставки ядерного оружия. Именно поэтому госсекретарь Помпео призвал к подписанию нового всеобъемлющего соглашения, которое будет регулировать все элементы поведения Ирана", – говорится в пресс-релизе Госдепартамента.

Иранское космическое агентство было основано в апреле 2003 года для координации усилий Тегерана по развитию программы гражданской космонавтики. Агентство подчиняется Верховному космическому совету.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146287
 
 
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