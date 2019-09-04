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 Власти России разрешать частным компаниям бурить на шельфе Арктики

Российское правительство поручило профильным ведомствам подготовить законопроект о расширении списка субъектов, которые могут иметь право работы на шельфе Арктики.

Об этом сообщается в протоколе совместного совещания вице-премьеров российского правительства Дмитрия Козака и Юрия Трутнева, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Сейчас работать на шельфе имеют право только две госкомпании – "Газпром" и "Роснефть".

Правительство РФ также предлагает проработать вопрос расширения доступа недропользователей к шельфу Арктики при условии, что их работу будет координировать специальная госкомпания.

В протоколе отмечается, что Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития совместно с Банком России и ВЭБ поручено проработать проектное финансирование проектов по разработке месторождений на арктическом шельфе РФ "с учетом валютного финансирования со ставкой 2-3 процента, имея в виду, что риски, связанные с изменением цены на нефть и макроэкономической ситуации на рынке, несут хозяйствующие субъекты".

Ранее российский вице-премьер Юрий Трутнев заявлял, что освоение шельфа РФ значительно отстает от других нефтяных стран и необходимо создавать условия для выхода на российский шельф зарубежных и отечественных инвестиций.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146283
 
 
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