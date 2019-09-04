 Четвертым заместителем Милованова может стать бывший советник Кубива

Об этом свидетельствует декларация Романовича на сайте НАПК, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, Романович в 2018 году получил почти 1,3 млн грн за исследования в сфере общественных наук в унверситете Стенфорд и 303 тыс. грн доходов от предпринимательской деятельности.

Романович также задекларировал 2,8 тыс. евро на банковском счету и $25 тыс. наличными.

Дмитрий Романович – соратник лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука, в партийном списке проходил под 33 номером, однако в парламент не прошел. В 2017 году был стипендиатом программы для украинских лидеров в Стенфорде.

Читайте также: Милованов подтвердил кандидатуру на должность торгового представителя Украины

Как сообщалось, ранее Тарас Качка подал электронную декларацию как кандидат на должность заместителя министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства – торгового представителя.

Качка был советником в Министерстве иностранных дел в то время, когда главой МИД работал Павел Климкин. Качка также стратегический советник и эксперт международного фонда "Возрождения".

Согласно поданным декларациям, на должность первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины также претендует Павел Кухта, который входит в партию "Голос" Святослава Вакарчука. В парламент баллотировался под номером 25, но не прошел.

Ранее Кухта работал заместителем главы Стратегической группы советников по поддержке реформ вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем. В 2015-2019 годах – советник министра финансов, в 2016-2019 годах – советник премьер-министра.

Согласно поданной декларации, еще одним заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины будет назначен Тарас Высоцкий, ожидается, что он будет курировать аграрное направление.