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 Минфин смог увеличить размещение гривневых облигаций, снизив ставки

Министерство финансов на первичных аукционах во вторник, 3 сентября, увеличило размещение облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 1,9 млрд грн, снизив ставки почти по всем ценным бумагам.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, от размещения самых коротких трехмесячных облигаций Минфин привлек 315,59 млн грн. ОВГЗ сроком обращения 1 год принесли еще 363,42 млн грн при спросе 729,29 млн грн.

Продажа трехлетних облигаций принесла 1,23 млрд грн.

"Минфин продолжает вводить ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ и концентрировать спрос на инструменты с длительным сроком погашения", – отмечается в комментарии пресс-службы Минфина.

В результате ставки доходности по всем инструментам снижены: до 16,25% по трехмесячным ОВГЗ (снижение на 25 базисных пунктов), до 15,95% по 1-летним ОВГЗ (снижение на 5 б.п.), до 16% по трехлетним ОВГЗ (снижение на 19 б.п.).

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Как сообщалось, в ходе предыдущего аукциона 27 августа Министерство финансов разместило ОВГЗ на 1,77 млрд грн, что на 70% больше, чем неделей ранее.

При этом Минфин снизил ставку размещения самых "длинных", 5,5-летних, облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) – до 15,3% с 15,5% годовых на предыдущем аукционе, продав эти ценные бумаги на 1,36 млрд грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3146278
 
 
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