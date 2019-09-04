 Минфин выплатил $1,1 миллиарда по госдолгу за день

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все платежи по погашению облигаций внешнего госзайма в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплату процентов по ОВГЗ, выпущенных в 2015 году и со сроком погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах, совершатся сегодня (3 сентября, – ред.) до конца дня", – сообщили в Минфине.

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Напомним, указанные еврооблигации были выпущены в рамках проведенной Украиной в 2015 году долговой операции с государственным и гарантированным государством долгом, а также реструктуризации внешних заимствований Киева, "Укравтодора" и госпредприятия "Конструкторское бюро "Южное им.Янгеля" (Днепр).

Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год – 1 марта и 1 сентября, начиная с 1 марта 2016 года.

Срок погашения еврооблигаций наступает 1 сентября соответствующего года – с 2019 по 2027 год. Общая сумма первого купонного платежа составила $473,31 млн, второго, третьего и четвертого – по $505,43 млн, пятого, шестого и седьмого – по $444,4 млн.

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