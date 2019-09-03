 Изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности направлены на подпись президенту

Информация об этом содержится на сайте Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Финальное голосование за законопроект прошло 3 сентября.

"За" проголосовали 252 нардепа из фракции "Слуга народа", 24 - фракции "Евросолидарность", 23 - фракции "Батькивщина", 22 - группы "За будущее", 19 - фракции "Голос". Еще 33 голоса дали внефракционные депутаты.

При этом ни одного голоса "за" не дала фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" - все 27 присутствующих на заседании нардепов этой фракции не голосовали.

Законом будет исключено из ст. 80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность.

В данной статье останется лишь одна норма - о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

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