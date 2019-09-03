 В "ArcelorMittal Кривой Рог" заявили об обысках СБУ

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

В настоящее время представители СБУ совместно с экологами проводят осмотр углеподготовительного, коксового цехов, а также цехов улавливания и сероочистки коксохимического производства. Осмотр проводится на основании постановления Бабушкинского районного суда Днепра от 13 августа 2019 годп в рамках расследования уголовного дела по статье 441 УК Украины ("Экоцид").

Ранее, 20 июля, сотрудники СБУ приходили с обыском на предприятие для проверки радиационного фона на новой машине непрерывного литья заготовок № 3 (МНЛЗ-3), пусконаладка которой после этого была приостановлена, а имущество изъято. Разблокировать инвестпроект и пусконаладочные работы на МНЛЗ-3 удалось только в начале августа.

Статья 441 Уголовного кодекса Украины ("Экоцид") входит в раздел Уголовного кодекса Украины "Преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

Признак экоцида – это угроза экологической катастрофы. Это означает потерю, истощение или уничтожение отдельных природных комплексов и ресурсов из-за чрезмерного загрязнения окружающей природной среды, разрушительного влияния стихийных сил природы и других факторов, ограничивающих или исключающих возможность жизнедеятельности человека и осуществления хозяйственной деятельности в этих условиях.

"Несмотря на неудовлетворительную ситуацию с экологией в Кривом Роге, совершенно очевидно, что деятельность одного предприятия в одном городе явно не отвечает тем определениям, которые есть в украинском законодательстве. К тому же, если говорить о вреде экологии и выбросах в атмосферу со стороны предприятия, то для этого в Уголовном кодексе Украины есть специальные составы преступлений, предусмотренные ст. 236 ("Нарушение правил экологической безопасности"), ст. 237 ("Непринятие мер по ликвидации последствий экологического загрязнения"), ст. 241 ("Загрязнение атмосферного воздуха"). Но известно, что расследованием этих преступлений занимается Национальная полиция, а не Служба безопасности Украины", – отметили в компании.

Проверке подлежат 42 источника выбросов. На 18:30 завершена проверка только одного из них (началась примерно в 15:30).

В конце июля топ-менеджеры "АрселорМиттал Кривой Рог" встретились с главой государства Владимиром Зеленским и провели переговоры с представителями Офиса Президента Украины, обсудив возможности улучшения экологической ситуации и внедрения социальных проектов в Кривом Роге. В результате стороны договорились о нескольких шагах, включающих дальнейшую модернизацию комбината, внедрение инициатив по снижению нагрузки на окружающую среду и программ корпоративной социальной ответственности.

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