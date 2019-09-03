 Германия выделила еще 1 миллион евро на гуманитарные проекты Донбасса

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение посольства ФРГ в Украине, передает БизнесЦензор.

"Германия поддерживает гуманитарные мероприятия, которые проводит Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в текущем году, грантом в размере 1 миллион евро", - сказано в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что таким образом УВКБ ООН сможет продолжать свои действия гуманитарной помощи, направленные на людей на востоке Украины, которые "страдают от конфликта с обеих сторон линии разграничения". Среди таких действий - ремонт и подготовка к зиме поврежденных или разрушенных домов и квартир в зоне конфликта, социальная поддержка общин, которые приняли внутренне перемещенных лиц, улучшение инфраструктуры в пунктах пересечения линии разграничения, консультирование пострадавших от конфликта при решении административных и юридических вопросов.

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