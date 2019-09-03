 В Киеве в августе убрали более 1,5 тысячи рекламных конструкций

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Киевской горгосадминистрации, передает БизнесЦензор.

В частности, было демонтировано 435 баннеров, 505 вывесок, 21 электронное табло, два элемента благоустройства и 27 конструкций на крышах.

Кроме того, демонтировано 213 кронштейнов, пять фасадных лайтпостеров, 10 флажков, один фасадный телеэкран, 160 временных выносных спецконструкций, шесть транспортных средств, 17 отдельно стоящих тумб, 111 холдеров, 12 фасадных и 105 отдельно стоящих щитов.

Как сообщалось, в Киеве в течение 2018 года было демонтировано 16,8 тысяч РС - вдвое больше, чем в 2017 году. При этом более 60% рекламных средств были демонтированы владельцами.

Ранее пресс-служба со ссылкой на замглавы КГГА Валентина Мондриевского отмечала, в 2019 году одним из приоритетов является контроль над размещением рекламы в наземном транспорте и метрополитене.

"Рекламы не должно быть на окнах и дверях в вагонах метро, на дверях входной группы метрополитена и мраморных фрагментах отделки станций, не должны быть брендированные станции-памятники", - подчеркнул Мондриевский.

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