 Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand by 2014 года

Об этом сообщили УНИАН в Национальном банке Украины, передает БизнесЦензор.

Финальные платежи составили всего 156 млн в долларовом эквиваленте.

Украина вместо незавершенной программы stand by 2014 года в 2015 году заключила с МВФ программу расширенного финансирования EFF, которая также до завершения в декабре 2018 года была заменена на текущую программу stand by.

Согласно заявлению министра финансов Оксаны Маркаровой, Украина готова к приезду миссии МВФ, ожидаемой в сентябре, для обсуждения новой программы, которая может стать последней, чтобы дальше обходиться без поддержки кредитора.

Миссия МВФ работала в Украине в мае с целью оценки выполнения условий для предоставления очередного транша кредита в $1,3 млрд в рамках действующей программы stand by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененного решением Конституционного суда Украины.

По итогам майской миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.

29 августа Верховная Рада назначила Алексея Гончарука премьер-министром и утвердила новый состав правительства, а 30 августа новоназначенный глава правительства анонсировал приезд миссии МВФ в период с 10 по 24 сентября.

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