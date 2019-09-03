 Из-за низких зарплат "Днепрогаз" теряет квалифицированных специалистов

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

За восемь месяцев 2019 года из-за низкой заработной платы из АО "Днепрогаз" уволились 124 работника. Такая ситуация связана с необоснованно низкими тарифами на распределение природного газа для Операторов ГРС, которые государственный регулятор не просматривает с конца 2016 года.

Средний уровень заработной платы в АО "Днепрогаз" почти на 37% меньше, чем средняя зарплата в промышленном секторе Днепропетровской области. Средняя зарплата работников компании составляет 7 280 грн., в то время как средняя оплата труда в промышленности региона – более 11,6 тыс. грн.

"Средства на оплату труда специалистов газовых компаний заложены в тариф на распределение природного газа, который является составляющей конечной цены на газ для населения. При нынешней цене газа в размере 6,47 грн за 1 кубометр тариф на распределение для АО "Днепрогаз", утвержденный НКРЭКУ, составляет всего 56 копеек. К тому же, величина тарифа на распределение регулятором не пересматривается уже почти четыре года", – прокомментировала финансовый директор АО "Днепрогаз" Лилия Кузнецова.

Из-за неконкурентной оплаты труда квалифицированные газовики идут в другие компании энергетического сектора. На сегодняшний день на предприятии остаются открытыми 544 вакансии, что составляет около 28% от штатной численности персонала. На данном этапе наиболее востребованы сварщики, водители автотранспортных средств, контролеры газового хозяйства.

Профсоюзная организация АО "Днепрогаз" неоднократно обращалась к правительству и НКРЭКУ с целью пересмотра тарифа на распределение природного газа и повышение заработных плат газовиков до конкурентного уровня. Однако на сегодняшний день ситуация неизменна, что ставит под угрозу обеспечение бесперебойного и безаварийного газоснабжения жителей Днепра в отопительном сезоне 2019-2020 годов из-за катастрофической нехватки кадров компании.

Основной сферой деятельности АО "Днепрогаз" является распределение природного газа для жителей города Днепра и Днепровского района. Система газоснабжения Днепра – это около 5,5 тыс. км распределительных газопроводов. Ежегодно предприятие транспортирует около 800 млн кубометров газа для 400 тыс. бытовых потребителей, 3,7 тыс. промышленных предприятий и других субъектов хозяйствования. Среди крупнейших клиентов такие предприятия, как Приднепровская ТЭЦ, Евраз – ДМЗ им. Петровского, Днепропетровский трубный завод, Днепропетровский завод прокатных валков и другие. АО "Днепрогаз" является одним из крупнейших работодателей города. Штат предприятия насчитывает около 1500 человек.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram