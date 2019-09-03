 Рада уволила Милованова с должности члена совета Нацбанка

За принятие соответствующего постановления №2004 проголосовали 320 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"На самом деле это очень простой вопрос: мы проголосовали за назначение Кабинета министров, в состав которого входит Милованов Тимофей Сергеевич. Согласно закону "О Национальном банке Украины", лицо не может быть членом совета Национального банка, если оно имеет представительский мандат или является членом Кабинета министров Украины", - пояснил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада IX созыва утвердила состав нового Кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком. Тимофей Милованов в нем занял пост министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram